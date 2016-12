Naja, wir wollen uns ja nicht selber loben, aber diesen Track hatten wir schon ins Auge gefasst. Damals schrieben wir:



Herrn Finkenauer haben wir ja auf dem Radar. Mittlerweile war er mit den Broten auf Tour. Im Herbst wird sein neues Album erscheinen und vorab gibt's dazu eine digitale Single. Weniger hiphoppig dafür mit mehr Klavier aber immer mit Texten, die zuschnappen. Vorbeiblickend melancholisch und bittersüß. Irgendwie kommt man schon drüber weg, über Liebes elend. Und wenns dann doch mal nicht klappt, dann wetzt man halt das Messerchen. Der zweite Track der Single ist sehr viel kantiger und alles andere als glatt. Aggressiv und kratzigkrank. Das gefällt fast noch besser. Wir sind schon gespannt aufs Album.



Nun wird der Track als Single und download zum Erscheinen des Albums noch mal neu rausgebracht und mit zwei zusätzlichen Tracks ergänzt. Das ist schön, denn schon das Hören der Single gibt einen kleinen Einblick in das unterschiedliche Liedgut.

Zudem geht Herr Finkenauer dieses Jahr auch beim Bundesvision Song Contest für das Land Rheinland-Pfalz an den Start, allerdings mit dem Track "Unter Grund". Das sollte doch das Album ordentlich pushen. Wir drücken alle Däumchen.



Achja, und es gibt doch tatsächlich schon eine Coverversion auf dem neuen Album von 1000robota.





oder







Feinheiten:

zu haben seit: 23.1.09

Album: (ab 6.2.09)

Label: Pascal Finkenauer (Indigo)

Musik/Text: Pascal Finkenauer

Schublade: ElektroPunkPop



Tracklist, download single:

01 - ich blicke an Dir vorbei

02 - du + ich

03 - bevor

04 - zu glatt

05 - video zu glatt



Video / Player:

Pascal Finkenauer - Ich Blicke An Dir Vorbei (Video):





Pascal Finkenauer - Zu Glatt (Video):





1000robota - Ich blicke an dir vorbei (Video):







