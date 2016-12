Der letzte von Snow Patrol hatte uns ja nicht so gut gefallen. Diesem hier können wir uns aber nicht so ganz versagen: so schmelzend positiv mit einer kleinen Melancholie. Hach, was für's Herzchen.





Feinheiten:

zu haben seit: 16.1.09

Album: A Hundred Million Suns

Label: Polydor (Universal)

Schublade: Pop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Crack the shutters - 3:23

02 - Cubicles - 3:12

03 - Crack the shutters (Haunts Remix) - 4:57

04 - Crack the shutters (Kid Gloves Remix) - 4:16

05 - Take back the city (Video) (Data Track)



Video / Player:

Snow Patrol - Crack the Shutters (Video):

Aspirant der 3. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte