Ja wie klingt denn das? Ja klar, so ein wenig nach Selig. Auch wenn die Jungs im Eins Live Interview meinten, dass sie Selig gar nicht kennen würden. Und dort konnt man auch erfahren, dass der Bandname eine Mischung aus "Pilot" und "Plot" sei. Sie spielen dramatischen DeutschRock auf eigenem Label.

Beim Bundsvision Song Contest treten sie für das Saarland an. Auch wenn es bei der starken Konkurrenz sicher nicht für einen ersten Platz reicht, die Publicity dürfte das reichlich wett machen













Feinheiten:

zu haben seit: 23.1.09

Album:

Label: Artist Station (Soulfood Music)

Schublade: DeutschRock



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Mein Name ist (Radio Edit)

02 - Mein Name ist (Album Version)

03 - Mein Name ist (Video) (Data Track)



Links:

und und und

und







Video / Player:

P:Lot - Mein Name Ist (Video):







Aspirant der 3. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte