Der Vorbote zum neuen Album klingt anders. Brit-rockig, klar, aber doch eine Ecke elektrischer und leicht schräg. Gerade sind ja schon die Krawatten und die Bügelfalten.

Außerdem angenehem basslastig. Auf Beatport gab's einen Remix-Contest zur Single.





Feinheiten:

zu haben seit: 16.1.09

Album: (ab 23.1.09)

Label: Domino (Indigo)

Schublade: VeryBritPop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Ulysses -3:11

02 - New Kind Of Thrill - 4:26

03 - Anyone In Love - 2:42

04 - You Never Go Out Anymore - 2:05

05 - Ulysses:Beyond The Wizard's Sleeve Re-Animation - 6:14



Links:

Video / Player:

Franz Ferdinand - Ulysses (Video):





