Hätte man das gedacht? Die Lieblinge von Karl Lagerfeld kommen aus Holland, wurden von Paul Weller persönlich geadelt und hören sich schön britisch rockig an. Klingt jetzt nicht unbedingt neu, kann man aber gut hören.













Feinheiten:

zu haben seit: 31.12.08

Album: (ab 30.1.09)

Label: Island Records (Universal)

Schublade: BritPop



Tracklist, downlaod:

01 - Last Chance (4:05)



Links:

und und und

und und

und und





Video / Player:

Moke - Last Chance (Video):





Aspirant der 4. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte