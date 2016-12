Die ersten Töne klingen nach-Italo Western, die Geigen zerbrechen das Idyll damit wir uns anschließend in die 80iger versetzt fühlen. Was früher rockig war ist jetzt eher poppig und klingt dabei ziemlich retro. Aber es geht ordentlich positiv nach vorne, auch wenn der ein oder andere die rockigeren Töne vermissen mag.

Für Fans: Wer sich bis zum 15.2. auf der deutsche Website der Band für den Newsletter einträgt kann ein Treffen mit Mando Diao gewinnen.





oder







Feinheiten:

zu haben seit: 9.1.09

Album:

Label: Vertigo Be (Universal)

Schublade: RockPop



Links:

und und und und

und und

und und





Video / Player:

Mando Diao - Dance With Somebody (Video):







Aspirant der 2. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte