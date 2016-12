Für alle Liebhaber des dunklen Elektro hat das lange Warten ein Ende. Project Pitchfork veröffentlichen nach dieser Single im Februar das neue Album.

Phette Beats und treibende Klänge greifen nach dem melancholischen Herz. Im Frühjahr sind die Herren bei uns auf Tour.













Feinheiten:

zu haben seit: 23.1.09

Album: (ab 27.2.09)

Label: Candyland / Prussia Records (rough trade)

Schublade: ElectronicaMelancholica



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Feel! - Album Version

02 - Feel! - (:SITD:) Remix

03 - Feel! - Remixed by Noisuf-X

04 - Feel! - Axxl E. Mix

05 - Feel! - Mr. Petersen RMX

06 - Feel! - Die Krupps Remix

07 - Feel! - Black-Mix by Axxl E.

08 - Feel! - A different feeling - Remixed by The Retrosic

09 - Feel! - Victorian-Mix by Jürgen Jansen



Video / Player:

Project Pitchfork - Feel! (Video):







Aspirant der 4. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte