traf ich Stephan in Paderboring zum dortigen Uni-Sommerfest. Eins der besten Feste dieser Art Deutschland weit. Sein Credo "Stetig" ist der Wandel" bleibt bei er bei "Apollo" nicht treu. Die zuckersüssen Synthiekaskaden, die angenehm im Ohr säuseln, sollen dich wie immer betäuben und dich wie bei bei und einfach zum mitsummen oder mitgröhlen animieren. Ich mags.







Feinheiten:

zu haben seit: 16.1.09

Album: (ab 23.1.09)

Label: Gun Records (Sony BMG)

Schublade: ElectronicaMelancholica



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Apollo (Live On Your TV) - 4:27

02 - Apollo (Live On Your TV) - Rotersand Rework - 6:23



Links:

Video / Player:

Apoptygma Berzerk - Apollo (Video):







