Kevin Rudolf - Let It Rock

Der Song schallert uns nun schon seit geraumer Zeit regelmäßig im Radio um die Ohren.

Und er klebt sich fest. Eine Mischung aus Elektro und HipHop, die es mit Unterstützung von Lil Wayne auf jeden Fall in die Charts schaffen wird.





Feinheiten:

zu haben seit: 9.1.09

Album:

Label: Universal (Universal)

Schublade: ElectricHipHop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Let it rock (Radio Edit) - 3:52

02 - Let it rock (Without Rap) - 2:50

03 - Let it rock (Filthy Duke Remix) - 6:34

04 - Let it rock (Video) (Data Track) - 3:05



Aspirant der 1. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte