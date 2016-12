Der Mann, der Barack Obama mit einem Auftritt in Berlin zur Präsidentschaft verhalf mit einem Friedenslied. Wie die Vorgänger eingängig melodisch, zart und überzeugend.





oder







Feinheiten:

zu haben seit: 12.12.08

Album:

Label: Urban (Universal)

Schublade: ReggaePop



Tracklist, download Single:

01 - Dove Of Peace (Radio Version) - 3:37

02 - Dove Of Peace - 4:00



Links:

und und und und

und

und und





Video / Player:

Patrice - Dove of Peace (Video):







Aspirant der 51. KW 2008 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte