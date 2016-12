Ladyhawke - My Delirium

Eigentlich heißt die Dame ja Phillipa Brown, hat sich aber nach dem

Film Ladyhawke benannt. Und wer jetzt denkt, die kenn ich aber gar nicht, nene, Paris is Burning hat doch diesen Sommer wohl fast jeder mal hier und da im Radio gehört. Eine gekonnte Mischung aus Electro und Pop, gewürzt mit ein wenig Rock. Erinnert ein wenig an die .

Und wie schön, den eher besinnlichen Fan Death Remix gibt's ganz umsonst. Ladyhawke ist halt richtig cool.

Achja, wer mal ins ganze Album reinhören möchte, guckt >>hier<<.

zu haben seit: 15.12.08

Album:

Label: Modular (Universal)

Schublade: Electro



Tracklist, Maxi-CD:

1 - My Delirium

2 - My Delirium (Sunship remix)

3 - My Delirium (Sugardaddy remix)

4 - My Delirium (Chateau Marmont remix)



