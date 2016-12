Die zweite Auskopplung aus "Funhouse" ist für Pinksche Verhältnisse eher eine Ballade. Dramatisch und kraftvoll - und es kling einwandfrei nach Pink.







oder







Feinheiten:

zu haben seit: 5.12.08

Album: (ab 24.10.08)

Label: Arista Usa (Sony BMG)

Schublade: **



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Sober - Main Version - 4:11

02 - When We're Through - Main Version - 4:22



Links:

und und und

und und

und und und







Video / Player:

Pink - Sober, live (Video):







Aspirant der 50. KW 2008 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte