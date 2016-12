Seit Anfang Dezember ist der Track nun auch als download zu haben und steht im Moment in den Deutschen Club Charts auf Platz zwei. Die Remixe sind von Lützenkirchen himself und Popof, Alexandre Paounov.

Die Fee muss da einfach an "Poppoff und Piezke" denken. Aber die hätten wohl mal besser " " gehört.







oder







Feinheiten:

zu haben seit: 5.12.08

Album:

Label: Great Stuff

Schublade: MinimalHouse



Tracklist, downlaod single:

01 - All That Jazz (Lützenkirchens Lo Mix) - 6:05

02 - All That Jazz (Popof Remix 01) - 6:04

03 - All That Jazz (Popof Remix 02) - 5:42

04 - All That Jazz (Lützenkirchens O Mix) - 6:34



Links:

oder und und

und und

und





Video / Player:

Lützenkirchen - All That Jazz, (Fanvideo):







