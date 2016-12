Rosenstolz - Wie Weit Ist Vorbei

Ach, wieder mal so ein herzergreifende Ballade, gerade richtig um in gefühlvolle Stimmung zu kommen. Dazu ein sehr schönes Video, welches in den Weiten Grönlands gedreht wurde. Und wer mag, liest das aktuelle Interview.





Feinheiten:

zu haben seit: 5.12.08

Album:

Label: Island (Universal)

Schublade: RosenPop



Tracklist, Digipack:

01 - Wie weit ist vorbei (Single Edit) - 4:07

02 - Schmetterlinge aus Eis - 4:23

03 - Wie weit ist vorbei (Grönlandversion) - 3:43

04 - Bist du dabei (Demo Version) - 4:19

05 - Wie weit ist vorbei (Kurd Maverick Remix) - 5:07



Links:

Video / Player:

Aspirant der 50. KW 2008 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte