Schon beim ersten Hören weiß man sofort, wer da singt und spielt. Luke Pritchards Stimme erkennt man einfach sofort wieder. Und der Track klingt auch wieder frisch, rotzig und unbekümmert.

Die zweite Auskopplung aus dem Album "Konk" ist allerdings nur als download zu bekommen. Auch wenn die Jungs gerade bei uns auf Tour waren, sind wir gespannt, ob damit ein Charteinstieg gelingen wird,













Feinheiten:

zu haben seit: 14.11.08

Album:

Label: Virgin UK (EMI)

Schublade: VeryBritPop



Tracklist, download Single:

01 - Do You Wanna (Radio Edit)

02 - Do You Wanna (Alternate Mix)

03 - Do You Wanna (Goldierocks Remix)

04 - Sway (Live Woodstock Session)



Links:

Video / Player:

The Kooks - Do You Wanna (Video):







Aspirant der 49. KW 2008 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte