Neues Jahr, neue Bundesvision. Am 13. Februar präsentiert Herr Raab den Sängerwettstreit aus Potsdam, da die Gewinner aus Brandenburg kamen.

Zeit für uns, so langsam in die Puschen zu kommen und die Teilnehmer zu präsentieren.

Cassandra Steen startet für das Land Baden-Württemberg und ist uns allen eigentlich schon bestens bekannt durch diverse Kooperationen: mit dem Freundeskreis, oder erst zuletzt mit . Frau Steen singt glasklaren SoulPop. Nett, das werden viele mögen, aber der Fee ist das zu schmalzig.













Feinheiten:

zu haben seit: 30.1.09

Album:

Label: Urban (Universal)

Schublade: SoulPop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Darum Leben Wir

02 - Darum Leben Wir (Instrumental)



Links:

und und und

und







Video / Player:

Cassandra Steen - Darum Leben Wir (Video):



<



Aspirant der 2. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte