Ein minimalistischer Track mit einem ebensolchen Video, der schon beim ersten Hören gefangen nimmt. Ein wenig melodramatisch isses ja, aber das darf's bei einem Liebeslied ja auch sein.

Am 21.2. werden Razorlight den Track live beim Echo vortragen.





zu haben seit: 6.2.09

Album:

Label: Mercury (Universal)

Schublade: Pop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - Wire to wire - 3:00

02 - Killing casanova (Band Version) - 3:57

03 - Moscow hotel - 2:11

04 - Wire to wire (Video) (Data Track)



Razorlight - Wire to Wire, live (Video):







Aspirant der 7. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte