Opulent mit Streichern, Chor und hoher Stimme treten Polarkreis 18 beim Bundesvision Song Contest für des Land Sachsen an. Eingängiger ElektroPop, der fast schon ein zu wenig Kante hat.





Feinheiten:

zu haben seit: 13.2.09

Album:

Label: Vertigo Be (Universal)

Schublade: ElectroPop



Tracklist, Maxi-CD:

01 - The Colour of snow

02 - River Loves The Ocean - Piano Version

03 - Mother Sky - Can Cover

04 - The Colour Of Snow - Carsten Heller Mix

05 - Allein Allein - Schiller Remix

06 - The Colour Of Snow - Video



Links:

Video / Player:

Polarkreis 18 - The Colour Of Snow (Video):







Aspirant der 6. KW 2009 für die wöchentliche KlingKlang-Wundertüte